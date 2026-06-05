Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Berkas Lengkap, Richard Lee Diserahkan ke Kejati Banten

Sabtu, 06 Juni 2026 – 03:08 WIB
Berkas Lengkap, Richard Lee Diserahkan ke Kejati Banten - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, BANTEN - Richard Lee selaku tersangka atas kasus dugaan pelanggaran hak konsumen terkait produk kecantikannya, resmi diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis (4/6).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan Richard Lee tinggal menunggu jadwal sidang perdana yang akan ditetapkan pihak Kejaksaan.

Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait proses pelimpahan tahap II.

Baca Juga:

"Iya (sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten) sudah tahap II," ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (5/6).

Sebagai informasi, dokter Richard Lee tengah menjalani masa tahanan di Rutan Polda Metro Jaya.

Bahkan, beberapa kali masa penahanan bapak dua anak tersebut kembali diperpanjang untuk menunggu berkas kasusnya lengkap.

Baca Juga:

Adapun Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan, yang dilaporkan Dokter Detektif (Doktif) di Polda Metro Jaya.(mcr7/jpnn)

Kabar terbaru dari Richard Lee selaku tersangka atas kasus dugaan pelanggaran hak konsumen terkait produk kecantikannya, yang dilaporkan oleh Doktif.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Kejati Banten  Doktif  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp