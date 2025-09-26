Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Berkas Perkara Briptu Rizka Sintiyani Pembunuh Brigadir Esco Dilimpahkan ke Jaksa

Jumat, 26 September 2025 – 12:05 WIB
Berkas Perkara Briptu Rizka Sintiyani Pembunuh Brigadir Esco Dilimpahkan ke Jaksa - JPNN.COM
Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely dengan tersangka istrinya Briptu RS alias Rizka Sintiyani segera disidangkan. Ilustrasi palu hakim. Kejari Mataram telah menerima pelimpahan kasus tersebut. Foto/ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Berkas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely dengan tersangka istrinya Briptu RS alias Rizka Sintiyani telah dilimpahkan ke Kejari Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kejari Mataram Made Pasek Swardhyana di Mataram, Jumat, membenarkan adanya pelimpahan berkas tersebut dari penyidik Polres Lombok Barat.

"Iya, baru kami terima Kamis kemarin (25/9)," katanya.

Baca Juga:

Tindak lanjut pelimpahan, kejaksaan kini meneliti kelengkapan berkas untuk melihat pemenuhan unsur pidana tersangka Briptu RS yang mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 338 KUHP.

"Jika ada kekurangan, nanti kami berikan petunjuk ke penyidik," ucapnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, jika masih terdapat kejanggalan dalam uraian peristiwa unsur pidana, rekonstruksi akan menjadi bagian dari petunjuk jaksa.

Baca Juga:

"Sejauh ini informasinya penyidik sudah lakukan pra rekonstruksi, tetapi kami bisa minta untuk lakukan rekonstruksi untuk membuat lebih utuh gambaran peristiwa hukumnya," ujar dia.

Atas adanya pelimpahan ini, Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata mengatakan bahwa pihaknya kini menunggu hasil penelitian berkas.

Berkas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely dengan tersangka istrinya Briptu RS alias Rizka Sintiyani telah dilimpahkan ke Kejari Mataram, NTB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brigadir Esco  Brigadir Esco Faska  kematian Brigadir Esco Faska Rely  Briptu RS 
BERITA BRIGADIR ESCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp