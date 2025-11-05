Berkat Asistensi Bea Cukai, UMKM Merauke Sukses Ekspor Perdana Udang ke Singapura

Rabu, 05 November 2025 – 10:53 WIB

jpnn.com, MERAUKE - UMKM asal Merauke CV Arnold Seafood Eksporter sukses mengekspor perdana udang ke Singapura.

Pelepasan ekspor perdana tersebut dilaksanakan di Bandara Mopah Merauke pada Senin (24/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bea Cukai Merauke sebagai instansi pemerintah yang telah mengasistensi CV Arnold Seafood Eksporter melalui program Klinik Ekspor.

Direktur CV Arnold Seafood Eksporter Arnoldus Agayang mengatakan sebelum adanya asistensi dan pendampingan dari Bea Cukai Merauke, pihaknya masih ragu memasuki pasar internasional.

"Dengan keberhasilan ekspor perdana ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Merauke, asistensi dan pendampingan sejak awal sangat membantu kami merealisasikan ekspor ini," ujarnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Merauke Isa Ramadhan menyampaikan instansinya senantiasa memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha, mulai dari penyusunan dokumen seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hingga koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan edukasi dan bimbingan untuk mengatasi hambatan.

Dia juga menegaskan Bea Cukai Merauke berkomitmen untuk melaksanakan fungsi industrial assistance di wilayah Papua Selatan.

“Kami berusaha hadir di tengah-tengah UMKM Papua Selatan dengan memberikan asistensi dan pendampingan melalui Klinik Ekspor, agar para UMKM berani melakukan ekspor dan siap bersaing di pasar internasional,” katanya.