Berkat Beasiswa Bluebird Peduli Annisya Bisa Menjadi PNS

jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk secara konsisten melakukan penyaluran Program Beasiswa Bluebird Peduli bagi anak pengemudi dan karyawan sejak 1998 sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama.

Melalui salah satu pilar keberlanjutan BlueLife, yang berfokus pada kesejahteraan sosial, program ini tidak hanya hadir sebagai dukungan pendidikan, tetapi juga menjaga harapan keluarga agar anak-anak mereka dapat terus belajar, berkembang, dan memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.

Salah satu cerita dari perjalanan tersebut hadir melalui Annisya Rizky Novalia, anak dari pengemudi Bluebird sekaligus alumni penerima Program Beasiswa Bluebird Peduli, yang menerimanya pada tahun 2016, saat menempuh pendidikan di jenjang SMA.

Dukungan serupa juga didapatkan oleh saudara-saudaranya yang juga menerima beasiswa. Bagi Annisya, beasiswa tersebut lebih dari sekadar membant perjalanan pendidikan, tetapi juga bagian dari kerja keras sang ayah yang membuka jalan bagi masa depan anak-anaknya.

Annisya juga berkomitmen bahwa pendidikan selalu menjadi hal yang ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena ingin lulus atau mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi karena dapat membantunya melihat hidup dengan lebih luas.

Dari pendidikan, ia belajar punya arah, pertimbangan, dan membangun masa depan dengan lebih yakin. Kini, Annisya dan kedua saudaranya sama-sama berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Beasiswa ini sangat berarti untuk saya dan keluarga. Melihat papa bekerja keras setiap hari sebagai pengemudi, saya belajar bahwa kesempatan harus dijaga dengan usaha. Papa membuka jalan lewat kerja kerasnya, sementara saya berusaha melanjutkan jalan itu dengan menyelesaikan pendidikan dan terus berproses sampai akhirnya bisa bekerja,” ujar Annisya.

Pada periode ini, program Beasiswa Bluebird Peduli disalurkan kepada 1.945 anak pengemudi dan karyawan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk anak berkebutuhan khusus.