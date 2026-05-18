Berkat Cawan Dirikan 7.000 SPKLU, Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Kamis, 21 Mei 2026 – 00:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menerapkan program energi hijau mendapat dukungan penuh dari Berkat Cawan Group, korporasi yang mengintegrasikan konsep go green dari hulu ke hilir.

Salah satu programnya membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 7.000 titik seluruh Indonesia.

"Kami berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Owner PT Berkat Cawan Group Albert Junior, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: PT Berkat Cawan Energi Bagikan Daging Kurban di 3 Daerah Terdampak PLTA Cimandiri 3

Berkat Cawan telah menyiapkan stasiun pengisian EV Charger bermerk Starcharge yang telah melalui uji standar menyeluruh.

"Perangkat tersebut telah lolos sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), uji kompatibilitas dari Icon+ PLN, dengan jaminan kualitas dan keamanan tertinggi. Varian kapasitasnya beragam, mulai dari 60 kW hingga 260 kW, yang mampu melayani pengisian daya untuk mobil penumpang hingga kendaraan berat seperti bus dan truk listrik," jelasnya.

Sementara di hulu, Berkat Cawan tengah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di daerah Sukabumi berkapasitas 220 megawatt.

PLTA tersebut juga dilengkapi saluran irigasi untuk mengairi sawah warga setempat.

Sebelumnya, melalui anak perusahaan PT Berkat Cawan Energi telah rampung pembangunan dua PLTA yakni, PLTA Cibuni berkapasitas 99 MW dan PLTA Cimandiri berkapasitas 75 MW di Sukabumi, Jawa Barat.