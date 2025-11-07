Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Berkat Dukungan Bea Cukai, Kosmetik Buatan Demak Siap Tembus Pasar Dunia

Jumat, 07 November 2025 – 19:39 WIB
Berkat Dukungan Bea Cukai, Kosmetik Buatan Demak Siap Tembus Pasar Dunia
Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Aesthetic and Health Beauty, perusahaan berlokasi di Kabupaten Demak yang memproduksi berbagai jenis kosmetik pada Rabu (5/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DEMAK - PT Aesthetic and Health Beauty resmi peroleh fasilitas fiskal Kawasan Berikat dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (5/11).

Pemberian fasilitas kawasan berikat ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap industri kosmetik nasional yang berorientasi ekspor.

PT Aesthetic and Health Beauty merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Demak dan memproduksi berbagai jenis kosmetik, seperti bedak, perona bibir, perona mata, alas bedak, concealer, dan perona pipi.

Produk perusahaan ini direncanakan diekspor ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY R. Megah Andiarto menjelaskan kawasan berikat merupakan tempat penimbunan barang impor dan/atau barang dari dalam negeri untuk diolah, dirakit, atau digabungkan sebelum diekspor.

Melalui fasilitas ini, perusahaan memperoleh insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor bahan baku.

“Fasilitas kawasan berikat bertujuan untuk mendorong ekspor, memperkuat daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja," jelas Megah dalam keterangannya, Jumat (7/11).

Dia menegaskan Bea Cukai terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, termasuk sektor kosmetik yang kini kian berkembang.

Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY memberi dukungan kepada PT Aesthetic and Health Beauty, perusahaan kosmetik di Demak dengan memberikan fasilitas fiskal

