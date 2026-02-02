Berkat Dukungan Penuh Bea Cukai, 26 Kontainer Kolam Renang Portabel Meluncur ke Amerika

jpnn.com, KENDAL - PT Polygroup Manufaktur Indonesia (PT PMI), perusahaan manufaktur besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, kembali memperkuat dominasi pasar global.

Hal itu dilakukan melalui pengiriman ekspor 26 kontainer produk inflatable pool (kolam renang portabel) pada Kamis (29/1).

Ekspor menuju Amerika Serikat ini mencatatkan nilai total mencapai Rp 25 miliar.

Keberhasilan ekspansi ini tak lepas dari dukungan fasilitas kepabeanan yang diberikan Bea Cukai.

Fasilitas kepabeanan menjadi faktor kunci yang memungkinkan PT PMI mempertahankan pertumbuhan masif, setelah sebelumnya sukses mengirimkan total 6.000 kontainer ke pasar mancanegara sepanjang 2025.

Produk yang diekspor antara lain pohon natal, kolam renang portabel, dan perlengkapan kreasi air.

"Dukungan penuh dari Bea Cukai melalui pemberian fasilitas kepabeanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara signifikan. Hal ini membuat produk jadi jauh lebih kompetitif di pasar global, terutama dalam bersaing dengan manufaktur dari negara lain," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak dalam keterangannya, Senin (2/2).

Keberlanjutan ekspor yang didukung fasilitas pemerintah ini berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah.