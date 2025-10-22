Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Berkat Film Sukma, Tiger Wong Entertainment Raih 7 Nominasi di FFWI 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 – 21:21 WIB
Berkat Film Sukma, Tiger Wong Entertainment Raih 7 Nominasi di FFWI 2025
Baim Wong, dari Tiger Wong Entertainment. Foto: Dok. FFWI

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Tiger Wong Entertainment yang didirikan oleh aktor sekaligus sutradara Baim Wong meraih prestasi luar biasa.

Film terbarunya berjudul Sukma sukses meraih tujuh nominasi sekaligus di ajang bergengsi Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) 2025.

Prestasi tersebut menegaskan keseriusan Baim Wong dalam dunia penyutradaraan sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan kariernya di industri perfilman nasional.

Film yang diproduksi di bawah bendera Tiger Wong Entertainment tersebut tidak hanya mendapat sambutan positif dari penonton, tetapi juga apresiasi tinggi dari kalangan profesional.

Baim Wong mengaku terkejut sekaligus bersyukur atas pencapaian film Sukma.

“Aku sebenarnya tidak tahu ini akan terjadi. Semuanya datang begitu saja, kabar yang menghebohkan sekaligus membanggakan. Aku tidak menyangka. Tentu saja aku terkejut sekaligus bahagia,” kata Baim Wong.

Setelah dikenal lewat sejumlah film horor di awal kiprahnya, Baim Wong kini lebih banyak bereksperimen dengan berbagai genre.

Dia menggabungkan elemen horor, drama, dan komedi, sekaligus memperdalam kisah dengan bobot emosional yang kuat.

Film terbarunya berjudul Sukma sukses meraih tujuh nominasi sekaligus di ajang bergengsi Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) 2025.

