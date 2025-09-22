Close Banner Apps JPNN.com
Berkat Inovasi di Bidang Kesamsatan, Agus Fatoni Terima Pin Emas dari Kapolri

Senin, 22 September 2025 – 20:01 WIB
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni kembali menerima penghargaan berupa pin emas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Mutiara STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/9). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni kembali menerima penghargaan dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Mutiara STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/9). 

Fatoni menerima pin emas untuk kedua kalinya dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI) Dudy Purwagandhi.

Fatoni dinilai telah melahirkan inovasi dalam bidang kesamsatan sebagai Pembina Samsat Tingkat Nasional 2024.

Fatoni juga dinilai berkontribusi dalam memajukan bidang lalu lintas, terutama melalui koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi dalam pembinaan samsat nasional, perbaikan data kendaraan bermotor, serta peningkatan kualitas data kendaraan bermotor. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan transparan.

Saat ini, Fatoni yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua berkomitmen akan terus meningkat sinergitas dengan Polri, khususnya melalui kapasitasnya sebagai kepala daerah sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni berharap sinergitas Polri dengan pemerintah, Fokopimda dan stake holder terus terjaga. 

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, Saya dan tentu kita semua berharap dan mendoakan agar Kepolisian, khususnya Polda Papua terus mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” kata Fatoni.

