Berkat Layanan Prima, Bea Cukai Banten Terima Penghargaan dari PT Pancaprima Ekabrothers

Senin, 29 Desember 2025 – 16:41 WIB

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten menerima penghargaan dari PT Pancaprima Ekabrothers atas pelayanan prima yang diberikan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo pada Rabu, 17 Desember 2025.

Ambang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PT Pancaprima Ekabrothers.

Dia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten.

“Penghargaan ini menandakan kepercayaan dari stakeholder sekaligus meningkatkan semangat dan motivasi kami untuk memberikan layanan terbaik sesuai tugas dan fungsi Bea Cukai,” ujar Ambang dalam keterangannya, Senin (29/12).

General Shipping Manager PT Pancaprima Ekabrothers Suharso menjelaskan penghargaan ini merupakan apresiasi dari perusahaan kepada Bea Cukai Banten atas kemudahan layanan dan asistensi yang diberikan.

PT Pancaprima Ekabrothers sendiri merupakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mandiri berlokasi di Kota Tangerang yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil.

Dia menilai Kanwil Bea Cukai Banten telah memberikan pelayanan yang sangat memuaskan.