Berkat Pelayanan Fasilitas Kepabeanan, Bea Cukai Raih Penghargaan Dari PT Doulton

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten meraih penghargaan dari PT Doulton pada Kamis (28/8).

Penghargaan itu sebagai apresiasi atas pelayanan fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Bea Cukai Banten.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Banten, Broto Setia Pribadi menerima penghargaan tersebut dari Senior Production Manager PT Doulton, Ayatullah Khumaini, pada Kamis (28/8).

Ayatullah mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Banten, khususnya atas layanan yang telah diberikan.

Apresiasi ini diberikan atas dukungan dan kerja sama luar biasa yang diberikan selama proses audit CTPAT yang baru saja terlaksana di PT Doulton.

Dengan mendapatkan sertifikat CTPAT dari hasil audit ini, PT Doulton akan mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen kepabeanan di Amerika Serikat, sehingga memudahkan perluasan pasar di sana, mengingat hasil produk perusahaan ini telah mendapat pasar di Amerika Serikat.

"Bea Cukai Banten telah berperan besar dengan memberikan pelayanan luar biasa dan komitmen yang kuat terhadap kualitas audit CTPAT, mulai dari proses persiapan audit hingga pelaksanaan audit," katanya.

PT Doulton adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk keramik yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dan merupakan salah satu penerima fasilitas kawasan berikat.