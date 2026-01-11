Berkat Pemberdayaan BRI Solo, UMKM Bumbu Kemasan Ini Ubah Kesulitan Jadi Peluang

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, dan dari setiap ujian sering muncul kekuatan baru.

Hal inilah yang dialami Dewi Aminah, perempuan asal Solo yang kini dikenal sebagai pemilik Iswara Food, produsen bumbu dan tepung bumbu kemasan yang lahir dari perjalanan hidup penuh tantangan.

Bagi Dewi, membangun Iswara Food adalah proses menemukan kembali dirinya sebagai ibu, perempuan, dan pejuang keluarga.

Sebelum menjalankan Iswara Food, Dewi mengelola usaha batik di Pasar Klewer sejak awal pernikahan. Usaha tersebut menjadi penopang utama kehidupan keluarga hingga akhirnya musibah besar mengubah segalanya.

"Awalnya saya punya usaha batik di Pasar Klewer dari awal mula pernikahan sampai umur anak saya ketiga. Bisnis batik itu luar biasa, cari uangnya gampang. Tapi kemudian semuanya habis terbakar saat kejadian kebakaran di Pasar Klewer," kenang Dewi, yang harus kembali memulai hidup dari nol.

Cobaan kembali datang ketika pada tahun 2000 ketika anak ketiganya lahir dengan kondisi autis dan hiperaktif. Kondisi tersebut mendorong Dewi untuk belajar menyiapkan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan sang anak, meski sebelumnya ia tidak terbiasa memasak.

Dari proses belajar tersebut, Dewi mulai mengenal dunia bumbu dan olahan tepung.

"Awalnya saya enggak bisa masak, sampai akhirnya saya belajar dan bisa membuat bumbu-bumbu dalam kemasan ini. Tetapi, saya bikin yang beda," ujarnya, dengan mengolah tepung mokaf menjadi berbagai produk seperti tepung ayam krispi dan tepung tempe mendoan.