Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berkat Program Gratispol Internet Desa, Kaltim Sabet Penghargaan

Minggu, 19 April 2026 – 18:42 WIB
Pemprov Kaltim menyabet penghargaan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026, Jumat (17/4). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperluas akses informasi hingga ke pelosok desa membuahkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Melalui program unggulan Gratispol Internet Desa, Bumi Etam sukses menyabet penghargaan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat (17/4).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim diwakili oleh Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Ishak.

Menteri Meutya Hafid memberikan apresiasi tinggi kepada para peraih penghargaan.

Menurutnya, ajang ini menjadi bentuk penghormatan bagi pihak-pihak yang berkontribusi nyata memperluas akses digital.

"Kami mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang telah mewujudkan perubahan nyata dalam memperkuat konektivitas digital nasional," ujar Meutya Hafid dikutip JPNN.com, Minggu (19/4).

TAGS   Pemprov Kaltim  Provinsi Kalimantan Timur  akses informasi  Akselerasi Konektivitas Digital 2026 
BERITA PEMPROV KALTIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp