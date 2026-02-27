Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berkat Ramadan, Grab Indonesia Berangkatkan 5 Mitra Pengemudi Inspiratif untuk Ibadah Umrah

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:54 WIB
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi foto bersama lima Mitra Pengemudi inspiratif seusai menyerahkan secara simbolis paket umrah pada acara Silaturahmi Ramadan bersama Grab Indonesia bertajuk “Memahami Dinamika Sektor Platform Digital Melalui Ekosistem Grab” di Roemah Kuliner, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi pada momentum Ramadan tahun ini memberangkatkan lima Mitra Pengemudi Inspiratif untuk ibadah umrah.

“Berkat Ramadan diwujudkan Grab Indonesia dengan berbagi,” kata Neneng Goenadi dalam acara Silaturahmi Ramadan bersama Grab Indonesia bertajuk “Memahami Dinamika Sektor Platform Digital Melalui Ekosistem Grab” di Roemah Kuliner, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Neneng mengatakan pemberangkatan umrah itu merupakan bentuk apresiasi Grab kepada para mitra yang dinilai telah memberikan kontribusi besar.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyerahkan secara simbolis paket umrah gratis kepada lima Mitra Pengemudi inspiratif pada acara Silaturahmi Ramadan bersama Grab Indonesia bertajuk “Memahami Dinamika Sektor Platform Digital Melalui Ekosistem Grab” di Roemah Kuliner, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Foto: Ricardo/JPNN.com

“Di hari yang suci ini memang ada dipanggil ke sini awalnya memang buat sharing, tetapi kami juga mau membuat kejutan kepada Bapak dan ibu semua,” kata Neneng.

Menurut Neneng Gornadi, paket umrah kepada lima pengemudi inspiratif ini merupakan bagian dari 105 paket Umrah yang akan diberikan Grab kepada Mitranya sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan dan perjuangan mereka.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan Grab Indonesia ingin menunjukkan rasa kepedulian kepada para mitra pengemudi.

