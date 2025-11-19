Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Berkat Tabola Bale, Silet Open Up Raih AMI Awards 2025

Rabu, 19 November 2025 – 16:06 WIB
Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka berhasil meraih penghargaan AMI Awards 2025 untuk kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik.

Dalam kategori tersebut, dia sukses mengungguli nominator lain seperti Adrian Khalif, Raisa, Salma Salsabil, Nyoman Paul, dan Wijaya 80.

Silet Open Up mengaku tidak menyangka lagu Tabola Bale bisa memenangkan AMI Awards 2025.

Baca Juga:

"Di luar ekspektasi saya karena lagu ini bisa mendapatkan piala yang sangat bergengsi di Indonesia yaitu AMI,” kata Silet Open Up di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).

Pria berusia 32 tahun asal NTT itu lantas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kolaborator yakni Jacson Seran, Juan Reza, dan Diva Aurel.

Berkat sinergi antara musik Timur dan Minangkabau, Tabola Bale bisa memperoleh apresiasi sejauh ini, termasuk penghargaan AMI Awards 2025.

Baca Juga:

Silet Open Up kemudian membeberkan cerita di balik lagu Tabola Bale yang viral di media sosial.

"Ceritanya seorang pemuda jatuh cinta sama cewek yang dahulu masih kecil, rambutnya kepang dua, terus kuliah, ketika pulang, rambutnya makin cantik,” jelasnya.

TAGS   AMI Awards 2025  AMI Awards  Silet Open Up  Diva Aurel  Tabola Bale 
