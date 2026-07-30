Berkat Transformasi Danantara, Laba Pupuk Indonesia Tumbuh 253 Persen di Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - Program transformasi di bawah komando Danantara berhasil mendongkrak laba bersih PT Pupuk Indonesia (Persero) secara signifikan sepanjang 2026.

Capaian kinerja yang baik ini merupakan hasil dari penerapan operational excellence dan cost leadership yang disiplin.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Pupuk Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 8,51 triliun, tumbuh 253 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan mencapai Rp 59,67 triliun, tumbuh 51 persen dengan peningkatan EBITDA sebesar 140 persen menjadi Rp 14,28 triliun, seiring pertumbuhan volume produksi dan efisiensi biaya operasional yang sejalan dengan upaya transformasi dan bisnis perusahaan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan efisiensi operasional dan disiplin biaya yang dijalankan perusahaan secara konsisten sesuai agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan atau tanpa momentum siklus harga komoditas.

“Berkat dukungan pemerintah melalui Danantara transformasi bisnis secara menyeluruh sudah mulai membuahkan hasil berupa capaian kinerja keuangan yang membanggakan," kata Rahmad dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Menurut Rahmad, dengan fondasi keuangan yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ini berkelanjutan, bukan hanya untuk kinerja perusahaan, tapi juga untuk kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.