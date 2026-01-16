Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026

Jumat, 16 Januari 2026 – 17:18 WIB
Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026 - JPNN.COM
MAXI series dorong penjualan Yamaha sepanjang 2025. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah isu penurunan daya beli kelas menengah, industri roda dua justru mencetak rekor penjualan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Yamaha Indonesia pun ikut tersenyum, dengan lini MAXI terbukti menjadi tulang punggung penjualan.

Data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) mencatat penjualan motor nasional sepanjang 2025 mencapai 6.412.769 unit.

Baca Juga:

Angka tersebut tumbuh 1,25 persen dibanding 2024, sekaligus melampaui target AISI yang dipatok minimal 6,4 juta unit.

Tambahan hampir 80 ribu unit dinilai signifikan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Kondisi pasar yang membaik turut dirasakan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Baca Juga:

Meski enggan membeberkan angka penjualan secara detail, Yamaha mengonfirmasi capaian positif sepanjang 2025.

“Alhamdulillah pada 2025 Yamaha happy. Target yang kami canangkan pada awal tahun bisa tercapai,” ujar Manager Public Relation, YRA & Community YIMM, Rifki Maulana, di Jakarta, Rabu kemarin.

Pasar motor Indonesia pada 2025 mencatatkan kinerja positif, PT. YAMAHA Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) ikut menikmati lewat model Nmax

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yamaha NMAX  Maxi Yamaha  YIMM  pasar motor  PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing  
BERITA YAMAHA NMAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp