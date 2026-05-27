JPNN.com - Nasional - Tokoh

Berkhotbah Iduladha di Masjid UI, Wamen Fauzan Ajak Jemaah Potong Sifat Kebinatangan

Rabu, 27 Mei 2026 – 11:00 WIB
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. saay menyampaikan khotbah Iduladha 1447 H di Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2026). Foto: jpnn.com

jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., menjadi khatib salat Iduladha 1447 H di Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2026).

Dalam khotbahnya, tokoh Muhammadiyah itu mengajak jemaah menyembelih sifat kebinatangan sekaligus menjadikan kampus sebagai benteng dari gempuran degradasi moral.

Mengawali khotbahnya, Fauzan merujuk riset tentang 30 persen warga dunia terindikasi stres. Menurut dia, penelitian The World Health Organization (WHO) juga mencatat 43 persen populasi dunia kini hidup di bawah gangguan kecemasan.

“Mengapa manusia modern yang serbaberkecukupan begitu rapuh? Salah satu penyebabnya adalah pemujaan kepada berhala-berhala baru, yakni status sosial dan ambisi materialistik yang menyebabkan jiwa terlena karena tidak ada kepasarahan kepada Sang Khalik,” katanya.

Fauzan menambahkan di era disrupsi yang begitu cepat, kemajuan saat ini tidak diimbangi arah moral. Akibatnya, manusia terjebak pada individualisme.

Oleh karena itu, Fauzan menekankan tentang semangat Iduladha yang dilatari kisah ketaatan Nabi Ibrahim pada perintah Allah untuk mengurbankan Ismail.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebut Idulkurban mengingatkan bahwa kemajuan tidak cukup diukur dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga perlu kualitas spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah.

“Hakikat kepasrahan merupakan ciri manusia beriman. Ismail dengan kematangan spiritualnya menyambut perintah penyembelihan dirinya dengan kalimat penuh ketundukan,” imbuhnya.

