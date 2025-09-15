Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Berkilau di Super League, Bomber Persib Bandung Uilliam Barros Bidik Panggung Asia

Senin, 15 September 2025 – 14:24 WIB
Uilliam Barros saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Bomber anyar Persib Bandung Uiliam Barros tampil mencuri perhatian di ajang BRI Super League.

Striker asal Brasil itu sudah mengoleksi tiga gol hanya dalam empat pertandingan.

Terbaru, gol tunggalnya ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025), memastikan kemenangan 1-0 bagi Persib.

Fokus kepada Tim

Namun, alih-alih berpuas diri dengan status top skor sementara Persib, Barros justru menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan gelar individu. Baginya, kemenangan tim jauh lebih penting.

"Saya pikir yang terpenting ialah tetap fokus karena ada pertandingan besar di depan," ucap pemain berusia 30 tahun itu.

Tantangan Baru di Pentas Asia

Kini, perhatian Uilliam tertuju pada laga besar di panggung Asia. Persib dijadwalkan menjamu klub Singapura Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two), Kamis (18/9/2025).

"Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini, bagian dari kehebatan klub ini, dan siap kerja keras dengan seragam Persib," tandasnya.

Bagi Uilliam Barros, setiap gol yang dia cetak hanyalah bagian kecil dari perjuangan lebih besar, yakni membawa Persib Bandung tidak hanya berkilau di Super League, tetapi juga menancapkan taringnya di pentas Asia.(persib/mcr15/jpnn)

Uilliam Barros ingin membawa Persib Bandung tidak hanya berkilau di Super League, tetapi juga menancapkan taringnya di pentas Asia

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

TAGS   Uilliam Barros  Persib Bandung  Persib  AFC Champions League  Lion City Sailors 
