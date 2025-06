Berkinerja Positif, Pertamina EP Mencatatkan Laba 483 Juta Dolar AS

jpnn.com - JAKARTA - PT. Pertamina EP (PEP) mencatatkan laba 483 juta dolar AS atau sekitar Rp 7,89 triliun pada 2024. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6), Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina EP Muhamad Arifin juga memaparkan sejumlah kinerja positif Pertamina EP di bidang operasional pada tahun buku 2024.

"Di tengah gejolak pasar energi global dan tuntutan dekarbonisasi, Pertamina EP tetap mampu menunjukkan perannya sebagai tulang punggung produksi energi migas nasional," kata Arifin.

Kinerja positif tersebut meliputi pelaksanaan survei seismik 2D sepanjang 234 kilometer (km) dan survei seismik 3D seluas 641,08 km persegi, yang berkontribusi pada penemuan sumber daya 2C sebesar 222,86 juta barel setara minyak (MMBOE) serta tambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 94,76 MMBOE.

Pertamina EP juga mengoperasikan 22 lapangan yang berlokasi di 13 provinsi, yang tersebar dari utara Sumatera hingga barat Papua.

Pada tahun buku 2024, Pertamina EP mencatatkan produksi 65.482 barel minyak per hari (BOPD) dan 809,40 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) setara dengan total 205,18 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Kinerja tersebut didukung oleh kegiatan pengeboran delapan sumur eksplorasi dan 112 sumur pengembangan, yang dicapai melalui prinsip OTOBOSOR (on time, on budget, on schedule, on return atau tepat waktu, tepat anggaran, tepat hasil).

RUPST tahun buku 2024 tersebut juga menegaskan arah transformasi Pertamina EP sebagai perusahaan energi masa depan.