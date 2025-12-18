Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berkiprah Hampir Setengah Abad, Darya-Varya Terus Berkomitmen Menyehatkan Masyarakat

Kamis, 18 Desember 2025 – 23:19 WIB
Berkiprah Hampir Setengah Abad, Darya-Varya Terus Berkomitmen Menyehatkan Masyarakat - JPNN.COM
Presiden Direktur PT Daya-Varya Laboratoria Tbk. dr. Ian Martin Wibawa Kohler (kiri) berpose bersama salah satu pimpinan media yang menjuarai Padel Fan Match dalam rangka Road To 50 Years Daya-Varya di Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). Foto: jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan farmasi Darya-Varya Laboratoria bakal genap berusia 50 tahun pada 5 Februari 2026 mendatang. Setelah hampir setengah abad berkiprah, emiten berkode DVLA itu menegaskan komitmennya untuk terus ambil bagian dalam upaya menyehatkan masyarakat Indonesia.

Menurut Presiden Direktur PT Daya-Varya Laboratoria Tbk. dr. Ian Martin Wibawa Kohler, perusahaannya akan terus menghadirkan produk-produk consumer health terbaik.

“Perusahaan kami sudah hampir 50 tahun dan akan terus menyehatkan masyarakat Indonesia,” ujar Ian saat beramah-tamah dengan para pemimpin media di sela-sela Padel Fan Match dalam rangka Road To 50 Years Daya-Varya di Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Baca Juga:

Ian menjelaskan Darya-Varya tidak hanya memproduksi obat-obatan yang mudah diakses masyarakat. Saat ini, katanya, perusahaan yang telah eksis sejak 1976 itu juga membuat alat-alat kesehatan.

Darya-Varya sudah memproduksi berbagai obat yang dikenal luas masyarakat, seperti Decolgen, Decolsim Neozep, Stop Cold, Allerin Expectoran, dan Herbablend, hingga Diatabs. Ada pula produknya yang berupa vitamin, antara lain, Enervon-C, Vicee, dan FortiD.

Selain itu, Darya-Varya juga memproduksi suplemen vitamin E alami untuk kecantikan dengan jenama Natur E. 

Baca Juga:

“Menghadirkan produk-produk terbaik merupakan upaya kami dalam menyehatkan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ian menambahkan Daya-Varya juga aktif mengampanyekan gaya hidup sehat. Misalnya, perusahaan peraih Environmental, Social, & Governance (ESG) Award 2025 itu mengenalkan padel kepada para pegawainya pada awal 2023. 

Berkiprah hampir setengah abad, Darya-Varya terus berkomitmen menyehatkan masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   suplemen  PT Darya-Varia Laboratoria Tbk  Obat-obatan  alat kesehatan 
BERITA SUPLEMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp