Berkomitmen Hadirkan Hunian Berkualitas, Sarana Jaya Luncurkan Warna Fine Living

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hunian berkualitas melalui pengembangan proyek Warna Fine Living, hunian tapak yang mengedepankan konsep keberlanjutan dengan mengusung tema 'Within Nature’s Symphony'.

Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes mengungkapkan bahwa Warna Fine Living merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk properti yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada keberlanjutan.

"Kami terus memastikan setiap proyek yang dikembangkan tidak hanya berkualitas secara fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi lingkungan dan kenyamanan hidup," ujar Bernard Yohanes dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Ia mengungkapkan, dengan konsep yang kuat serta progres pembangunan yang terus berjalan, Sarana Jaya optimistis Warna Fine Living akan semakin diminati masyarakat dan mampu mendorong kinerja pemasaran perusahaan di tahun 2026.

Konsep ini menghadirkan harmoni antara hunian modern dan lingkungan alami, melalui penataan kawasan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem, ruang terbuka hijau, serta kualitas hidup penghuni.

Berlokasi di Situ Gintung, di wilayah Selatan Jakarta, proyek Warna Fine Living dikembangkan di atas lahan seluas 10.566 m² yang dirancang secara terencana sebagai kawasan hunian terpadu.

Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya Sarana Jaya dalam menghadirkan alternatif hunian tapak berkualitas di wilayah penyangga Jakarta yang terus berkembang.

Bernard mengungkapkan Warna Fine Living dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menyatu dengan alam.