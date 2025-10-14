Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berkomitmen Jaga Kepercayaan Pemegang Polis, IFG Life Bayar Klaim Rp22,5 Triliun

Selasa, 14 Oktober 2025 – 23:25 WIB
Asuransi Jiwa IFG. Foto dok IFG

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mencatat kinerja positif hingga kuartal III 2025.

Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi mengatakan sepanjang Januari–September 2025, IFG Life membukukan perolehan premi konsolidasi sebesar Rp3,74 triliun, naik 4,5% (Rp165 miliar) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,58 triliun.

"Pertumbuhan pendapatan premi ini lebih baik dibanding pertumbuhan premi industri asuransi yaitu 3,6% (AAJI, kinerja semester 1 2025, press conference Agustus 2025). Kinerja positif ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk IFG Life," ujar Gatot.

Selain capaian tersebut, sambung Gatot, fokus utama perusahaan tetap tertuju pada pemenuhan kewajiban kepada nasabah.

"IFG Life telah menunaikan pembayaran klaim lebih dari Rp22,5 triliun kepada lebih dari 450.000 peserta sejak berdiri pada Oktober 2020 hingga September 2025. Nilai ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi sesuai ketentuan," terang dia.

Pada periode Januari–September 2025 terdapat kerugian setelah pajak Rp119 miliar, namun secara keseluruhan IFG Life tetap mencatatkan kinerja positif dengan membukukan laba komprehensif sebesar Rp465,4 miliar.

IFG Life juga mencatat ekuitas sebesar Rp5,96 triliun.

Sebagai tambahan informasi, OJK telah menetapkan batas ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi jiwa komersial sebesar Rp500 miliar pada 2026 dan Rp1 triliun pada 2028, sehingga ekuitas IFG Life tercatat jauh di atas ambang batas minimum ketentuan OJK.

IFG Life akan terus menegakkan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan bisnis, serta memastikan kewajiban dalam bentuk pembayaran

