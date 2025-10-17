Berkomitmen Jamin Kesehatan Pekerja, IWIP Raih Satya JKN Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) meraih penghargaan Satya JKN Award 2025 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen perusahaan dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh karyawannya di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara.

IWIP menjadi penerima penghargaan dalam kategori Badan Usaha Swasta Nasional dengan jumlah tenaga kerja di atas 10.000 orang.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Penganugerahan Kepatuhan Badan Usaha dalam Program JKN, Satya JKN Awards 2025 yang digelar di Jakarta, baru-baru ini.

Acara yang mengusung tema “Bersama Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Indonesia untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar.

Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat pelaksanaan Program JKN di Indonesia.

“JKN bukan hanya program kesehatan, tetapi bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan sosial. Badan usaha yang berkomitmen dalam program ini turut memperkuat fondasi kesejahteraan bangsa,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, General Manager Human Resources IWIP Rosalina Sangaji menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan komitmen korporat untuk terus memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja.