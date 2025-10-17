Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Berkomitmen Percepat Penurunan Angka Stunting, Bank Mandiri Diapresiasi BKKBN

Jumat, 17 Oktober 2025 – 18:55 WIB
Berkomitmen Percepat Penurunan Angka Stunting, Bank Mandiri Diapresiasi BKKBN - JPNN.COM
Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen itu mendapat pengakuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memberikan penghargaan atas Komitmen Tinggi dan Kontribusi Nyata kepada Bank Mandiri atas kontribusinya dalam menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Adapun, apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji kepada Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara di Jakarta, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Ossy, sapaan Ashidiq mengatakan, penghargaan tersebut menjadi wujud sinergi berkelanjutan antara sektor perbankan dan pemerintah dalam memperkuat fondasi kesehatan generasi masa depan Indonesia.

Bank Mandiri menilai, apresiasi ini menjadi dorongan bagi Bank Mandiri untuk terus memperluas dampak sosial melalui program yang terukur dan berkelanjutan.

“Apresiasi ini kami maknai sebagai amanah sekaligus pengingat atas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting. Bank Mandiri berkomitmen memperkuat sinergi dengan BKKBN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain agar program penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas,” ujar Ossy dalam keterangan resminya, Jumat (17/10).

Sejak 2024, Bank Mandiri berkolaborasi dengan BKKBN dalam program penanggulangan stunting dan peningkatan akses air bersih di sejumlah wilayah, antara lain Palu, Keerom (Papua), Gunungkidul, Kulon Progo, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Barat Daya dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 1.000 orang.

Melalui dukungan ini, Bank Mandiri berupaya berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup keluarga prasejahtera serta memperkuat ketahanan gizi masyarakat di daerah terutama di wilayah prioritas penanganan stunting.

Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  BKKBN  apresiasi  stunting 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp