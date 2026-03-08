Berkonsep Food Festival, Adaro & AlamTri Bukber Bareng 1.000 Anak Yatim

jpnn.com, DEPOK - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Adaro) dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (AlamTri) memeriahkan keberkahan Ramadan dengan menggelar Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim di Masjid At-Thohir, Cimanggis, Depok.

Mengusung tema 'Ramadan Perkuat Silaturahmi, Tumbuhkan Kepedulian, Raih Keberkahan', kegiatan ini dihadiri langsung jajaran manajemen serta karyawan dari kedua perusahaan.

Acara ini bukan sekadar seremoni berbuka puasa, melainkan bentuk nyata komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dalam menebar kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.

Dewan Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk H. Garibaldi ’Boy’ Thohir menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur atas capaian perusahaan.

Kegiatan ini juga komitmen mendukung visi pemerintah menyiapkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045

"Ramadan mengajarkan kita untuk berempati dan merasakan apa yang mereka rasakan. Melalui kebersamaan ini, kami ingin menghadirkan semangat agar anak-anak yatim tetap percaya diri menggapai cita-cita mereka," ujar Boy Thohir, Minggu (8/3).

Dia menyebutkan kegiatan santunan ini merupakan tradisi yang telah terjaga secara konsisten selama 14 tahun sejak pertama kali digelar pada 2011.

Tahun ini, acara dikemas menarik dengan konsep food festival untuk memanjakan anak-anak yatim.