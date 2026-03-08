Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Berkonsep Food Festival, Adaro & AlamTri Bukber Bareng 1.000 Anak Yatim

Minggu, 08 Maret 2026 – 11:20 WIB
Berkonsep Food Festival, Adaro & AlamTri Bukber Bareng 1.000 Anak Yatim - JPNN.COM
Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) bersama PT Alamtri Resources Indonesia Tbk kembali menggelar acara tahunan Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim. Acara ini dihadiri Dewan Pembina YABN sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, H. Garibaldi Thohir atau akrab disapa Boy Thohir didampingi Presiden Direktur Alamtri, Iwan Dewono Budiyuwono, serta Direktur Utama PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, Julius Aslan. Foto dokumentasi YABN

jpnn.com, DEPOK - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Adaro) dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (AlamTri) memeriahkan keberkahan Ramadan dengan menggelar Buka Puasa Bersama 1.000 Anak Yatim di Masjid At-Thohir, Cimanggis, Depok.

Mengusung tema 'Ramadan Perkuat Silaturahmi, Tumbuhkan Kepedulian, Raih Keberkahan', kegiatan ini dihadiri langsung jajaran manajemen serta karyawan dari kedua perusahaan.

Acara ini bukan sekadar seremoni berbuka puasa, melainkan bentuk nyata komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dalam menebar kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

Dewan Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk H. Garibaldi ’Boy’ Thohir menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur atas capaian perusahaan.

Kegiatan ini juga komitmen mendukung visi pemerintah menyiapkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045

"Ramadan mengajarkan kita untuk berempati dan merasakan apa yang mereka rasakan. Melalui kebersamaan ini, kami ingin menghadirkan semangat agar anak-anak yatim tetap percaya diri menggapai cita-cita mereka," ujar Boy Thohir, Minggu (8/3).

Baca Juga:

Dia menyebutkan kegiatan santunan ini merupakan tradisi yang telah terjaga secara konsisten selama 14 tahun sejak pertama kali digelar pada 2011.

Tahun ini, acara dikemas menarik dengan konsep food festival untuk memanjakan anak-anak yatim.

Berkonsep Food Festival, Adaro dan AlamTri bukber bersama 1.000 anak yatim sebagai bentuk nyata komitmen tanggung jawab sosial perusahaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bukber  buka puasa bersama  Adaro  alamTri  anak yatim  Boy Thohir 
BERITA BUKBER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp