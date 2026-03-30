Berkontribusi dalam 'Dari Istana untuk Rakyat”, Berdikari Berbagi untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Berdikari turut berpartisipasi dalam kegiatan Dari Istana untuk Rakyat yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/3) lalu.

General Manager Corporate Secretary & Social Responsibility PT Berdikari, Hasbi Al-Islahi mengatakan perusahaannya mendukung kebutuhan pangan masyarakat melalui suplai ayam karkas berkualitas dari RPHU milik perusahaan sebagai sumber protein hewani.

Masyarakat juga memperoleh sejumlah bahan pokok dari Bulog dan ID FOOD Group di antaranya beras, telur, minyak goreng, gula, dan sarden, sehingga membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga.

Baca Juga: Hasto Ajak Pelestari Tosan Aji Teladani Laku Bima dan Semangat Berdikari

Menurut Hasbi, keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan itu menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menyajikan bahan pangan berkualitas khususnya yang bersumber dari protein hewani.

Selain itu, juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, serta menghadirkan pangan ASUH bagi masyarakat serta terus berkomitmen dalam membantu menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Kehadiran PT Berdikari dalam kegiatan ini, tidak hanya sekedar hadir menyediakan ayam berkualitas 100.000 paket, tetapi juga aktif terlibat membantu dalam penyelenggaraan kegiatan yang luar biasa ini, dari istana untuk rakyat,” ucap Hasbi dalam keterangannya.

Baca Juga: Pertamina Bekali Sertifikasi Operator PLTS Bagi 40 Warga Pengelola Desa Energi Berdikari

Dia menyebutkan perusahaan juga mengerahkan pegawai untuk turut membantu dalam melayani masyarakat dari awal sampai dengan akhir kegiatan.

“Sebagai BUMN peternakan, kami juga berkomitmen mendukung pemenuhan sumber protein hewani berkualitas guna mendorong peningkatan konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.