Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Berkunjung ke Al-Munawwir, Kaesang dan Rombongan PSI Mengecas Batin

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:58 WIB
Berkunjung ke Al-Munawwir, Kaesang dan Rombongan PSI Mengecas Batin - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta jajaran DPW PSI Yogyakarta melakukan kunjungan silahturahmi ke Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta jajaran DPW PSI Yogyakarta melakukan kunjungan silahturahmi ke Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).

Bertemu pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir KH. Abdul Hamid Abdul Qadir Munawwir, Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali beserta jajaran DPP PSI disambut baik dan mendapatkan masukan tentang aqidah agama serta doa.

Saat ditanya awak media terkait kunjungan kedua di Ponpes Yogyakarta, Ahmad Ali menjelaskan bahwa ini adalah kunjungan silahturahmi.

Baca Juga:

Menurutnya pertemuan dengan para kyai dan ulama atau para tokoh agama di kalangan pondok pesantren, pimpinan atau kader PSI secara langsung untuk tidak lupa akan ibadah, menguatkan iman di bulan suci Ramadan, dan menghentikan kegiatan politik.

"Dalam rangka ya kalau istilahnya baterai itu ngecharge. Jadi sebelas bulan kita melaksanakan politik bahkan satu bulan penuh ini kami menghentikan semua kegiatan kegiatan politik. Kami lebih banyak bersilahturahmi, mengisi batin, banyak ibadah,” kata Ahmad Ali.

Ia menambahkan para kader dan jajaran jangan hanya fokus di politik. Butuh yang namanya istirahat dalam politik selama sebulan penuh. Para kader PSI agar tidak lupa dengan para alim ulama dan kyai atau tokoh agama, dan memperat silahturahmi dengan mereka.

Baca Juga:

"insya Allah dari pertemuan-pertemuan ini akan menguatkan spiritual untuk nanti melaksanakan kinerja politik, yang lebih sehat dan lebih baik, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Ahmad Ali. (dil/jpnn)

Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali beserta jajaran DPP PSI disambut baik dan mendapatkan masukan tentang aqidah agama serta doa

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang Pangarep  al munawwir  Kaesang  PSI  Pesantren  Yogyakarta  Safari Ramadan 
BERITA KAESANG PANGAREP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp