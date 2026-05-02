Berkunjung ke Lombok, Ketum PSI Kaesang Pangarep Temui Tokoh Lintas Agama

jpnn.com, LOMBOK - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep bertemu dengan tokoh lintas agama dan masyarakat kota Lombok, NTB, Sabtu (2/5) pagi.

Dalam pertemuan itu, para warga menyambut suka cita kedatangan Kaesang di Lombok.

Pertemuan berlangsung di kediaman tokoh agama Hindu di NTB, Guru Mangku Gede Wenten.

"Ada tokoh-tokoh semua agama dari NTB di sini. Saya sangat bangga sekali, selamat datang di pondok kami, Mas Kaesang, mohon maaf kalo begini keadaannya,” kata Guru Mangku Gede Wenten.

Kaesang pun berterima kasih kepada para tokoh lintas agama atas sambutan hangat yang diterimanya.

Ia tidak mengira tingginya antusiasme masyarakat untuk hadir di acara simakrama atau silaturahmi para tokoh lintas agama di Lombok.

"Yang kami sucikan para pemangku yang hadir di siang hari ini, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa hadiri, yang saya kira memang cukup panas tapi alhamdulillah saya lihat antusiasmenya sangat baik,” kata Kaesang.

Kemudian, di acara tersebut Kaesang pun mendapatkan cenderamata sebuah mutiara khas Lombok.