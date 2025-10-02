Berlaga di E-Sport Edutainment Kelas Dunia, Perwakilan Pegadaian Sapu Bersih Juara MEWCI 2025

Kamis, 02 Oktober 2025 – 22:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menyabet seluruh gelar juara di Microsoft Excel World Champion Indonesia (MEWCI) 2025 Kategori BUMN.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pegadaian dalam meningkatkan kompetensi digital dan daya saing tinggi di tingkat dunia.

Partisipasi Pegadaian dalam MEWCI 2025 merupakan salah satu bentuk dukungan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi digital setiap karyawannya.

Ajang MEWCI 2025 digelar dengan membagi peserta ke dalam dua kategori, BUMN dan Profesional.

Peringkat teratas dari kedua kategori tersebut diadu untuk memperebutkan juara nasional yang nantinya akan menjadi perwakilan Indonesia pada tingkat global.

Delegasi Pegadaian sukses mengamankan posisi Juara 1, 2, dan 3 dalam babak PlayOff Kategori BUMN.

Juara 1: Bintang M Wardana - PT Pegadaian

Juara 2: Rama Andhika - PT Pegadaian

Juara 3: Tiar Arisandy - PT Pegadaian

Prestasi ini disusul oleh perwakilan PT Pegadaian lainnya, di antaranya Mohammad Ridwan pada posisi ke 6, dan Rikcy Almeda yang menduduki posisi ke 7.

Melanjutkan perjalanan kompetisinya di Grand Final, ketiga juara yang berhasil menyapu bersih podium Kategori BUMN ini dan berlaga dengan para jawara di kategori Profesional.