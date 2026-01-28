Berlari Sambil Berbagi, Care for Sumut Charity Run Galang Dana untuk Korban Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap bencana banjir besar di Sumatera Utara memicu lahirnya gerakan kemanusiaan di Jakarta.

Melalui acara lari amal bertajuk "Care for Sumut Charity Run", masyarakat diajak memberikan kontribusi nyata bagi para korban melalui aktivitas olahraga yang akan digelar pada 8 Februari 2026 di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Care for Sumut lahir dari kepedulian sekelompok orang berdarah Batak yang tinggal di Jakarta, yang merasa terpanggil untuk berbuat lebih dari sekadar menyampaikan simpati.

Dari kegelisahan bersama atas dampak banjir besar yang melanda kampung halaman, serta kesamaan minat terhadap olahraga lari, inisiatif ini berkembang menjadi sebuah gerakan kemanusiaan yang terbuka untuk publik.

Bekerja sama dengan Mesa Race, acara ini akan diselenggarakan pada 8 Februari 2026 di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dengan kategori lari 5K, yang dirancang inklusif untuk berbagai lapisan masyarakat.

Donasi minimum ditetapkan sebesar Rp 500.000, dengan kesempatan bagi peserta maupun donatur untuk memberikan kontribusi lebih besar sesuai kapasitas masing-masing.

Pendapatan dari kegiatan ini akan disalurkan sepenuhnya untuk mendukung pemulihan pascabanjir dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.

“Berangkat dari kepedulian yang sama dan kegemaran kami dalam berlari, lahirlah gagasan untuk menyelenggarakan charity run sebagai upaya penggalangan dana, seluruh hasilnya akan disalurkan sepenuhnya untuk mendukung proses pemulihan Sumatera Utara,” ujar Ketua Panitia Care for Sumut, Bara Krishna Hasibuan.