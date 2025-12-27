Berlibur ke Rumah Nenek, Hafiz Tenggelam di Sungai Komering

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Seorang siswa SD bernama M. Hafiz Riski (7) dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Komering Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Informasi yang dihimpun, korban yang merupakan warga Talang Jambe Palembang sedang berlibur ke rumah neneknya di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung OKI, Jumat (26/12) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban pergi mandi di sungai bersama nenek dan tiga orang saudaranya, saat sedang asik mandi tiba-tiba korban bersama tiga orang saudaranya terseret arus sungai.

Nenek korban yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan menyelamatkan ketiga saudara korban, sedangkan naas dialami korban tubuhnya hanyut dan tenggelam.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak tadi malam bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD Perangkat Desa, Relawan dan masyarakat," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Sabtu (27/12).

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua Search And Rescue Unit (SRU).

SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet sejauh 8 KM² ke arah barat laut, sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman disekitar lokasi awal kejadian serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada disepanjang pesisir aliran sungai.

"Semoga dengan berbagai upaya ini korban dapat segera ditemukan," harap Raymond. (mcr35/jpnn)