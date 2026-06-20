Bermain 10 Orang, Paraguay Taklukkan Turki 1-0

Sabtu, 20 Juni 2026 – 12:51 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Paraguay menaklukkan Turki 1-0 pada laga Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's, Santa Clara, California, Amerika Serikat, Sabtu WIB.

Hasil ini membuat Paraguay menjaga peluang lulus dari Grup D Piala Dunia 2026.

Kemenangan ini membuat Paraguay mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan Grup D.

Turki belum meraih poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Hasil ini menjaga peluang Paraguay untuk bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur, sementara Turki berada dalam posisi sulit menjelang laga terakhir fase grup.

Gol Matias Galarza pada menit kedua menjadi pembeda dalam pertandingan itu.

Galarza melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal dijangkau kiper Ugurcan Cakir, untuk membawa Paraguay unggul cepat.

Turki berusaha merespons dengan menguasai bola lebih banyak, tetapi Paraguay mampu menjaga pertahanan untuk mempertahankan keunggulan.