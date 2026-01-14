Bermain di Pinggir Sungai Lematang, Bocah 3 Tahun Tenggelam

jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang bocah laki-laki bernama Ravael (3) dilaporkan tenggelam setelah terseret arus Sungai Lematang Desa Muara Lawai KP 3, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Selasa (13/1/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa kejadian bermuka saat korban bersama satu orang temannya pergi bermain di tepian sungai.

Saat sedang asik main, tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh dari tangga tempat pemandian yang ada di tepi sungai.

Akibat kejadian tersebut, seketika tubuh korban terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam.

"Saat ini Tim Rescue Basarnas Kantor SAR Palembang sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian," ungkap Raymond, Rabu (14/1/2026)

Selain Tim Rescue Basarnas, pencarian juga dibantu dari TNI-Polri, Damkar, BPBD, relawan dan masyarakat.

"Metode yang kami lakukan yaitu dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang sejauh 10 KM² ke arah timur laut dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat," beber Raymond.

Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.