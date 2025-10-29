Bermain Imbang Melawan Atalanta, AC Milan Gagal Geser Napoli di Puncak Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan bermain imbang 1-1 melawan Atalanta pada pertandingan pekan kesembilan Serie A 2025/26 di Gewiss Stadium pada Rabu dini hari WIB. Hasil ini membuat AC Milan gagal menggeser Napoli dari puncak klasemen sementara Liga Italia.

Rossoneri kini menempati posisi kedua dengan 18 poin dari sembilan laga. Atalanta berada di peringkat keenam dengan koleksi 13 poin, demikian dilansir laman resmi Liga Italia.

Samuel Ricci membuat tim tamu unggul lebih dahulu sebelum Ademola Lookman menyamakan kedudukan untuk Atalanta. Hasil imbang ini membuat Milan gagal menyalip Napoli di puncak klasemen sementara.

Milan memulai laga dengan baik dan langsung unggul cepat pada menit ke-4. Samuele Ricci menjadi pembuka skor lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, yang menghunjam ke pojok kiri gawang Marco Carnesecchi.

Tertinggal satu gol, Atalanta berupaya bangkit. Setelah peluang Ederson ditepis Mike Maignan, tim tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-35.

Ademola Lookman berhasil memanfaatkan umpan terobosan Mario Pasalic, melewati penjagaan bek Milan, dan melepaskan tembakan keras ke sudut gawang untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Babak kedua berjalan dalam tempo sedang dengan minim peluang berbahaya. Milan mencoba menekan lewat Santiago Gimenez dan Youssouf Fofana, namun upaya mereka tak menemui sasaran.

Sementara Atalanta mengancam lewat sundulan Isak Hien dan sepakan jarak jauh David Zappacosta, yang semuanya mampu diamankan Maignan.