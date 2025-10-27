Bernadeta Maria Erna Elastiyani Resmi Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

Senin, 27 Oktober 2025 – 12:27 WIB

jpnn.com, BANTEN - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Bernadeta Maria Erna Elastiyani menjadi kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten.

Pelantikan digelar beberapa hari lalu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 854 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Bernadeta Maria menjabat Kajati Banten menggantikan Siswanto yang kini mendapatkan promosi sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Berbarengan dengan pengambilan sumpah Bernadeta Maria, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga melantik 16 kepala kejaksaan tinggi serta 20 pejabat eselon II.

ST Burhanuddin mengatakan para pejabat baru diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di wilayah tugas masing-masing.

"Pergantian pejabat merupakan suatu hal yang wajar dalam rangka penyesuaian demi peningkatan kinerja institusi," ucap ST Burhanuddin.

Pelantikan para pejabat baru, kata ST Burhanuddin, merupakan langkah penguatan struktur organisasi.

"Jadi, ini dapat meningkatkan akselerasi kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat," tutur dia. (mcr34/jpnn)