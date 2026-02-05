Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Bernadya Akhirnya Beri Bocoran Soal Album Kedua

Kamis, 05 Februari 2026 – 22:52 WIB
Penyanyi Bernadya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akhirnya memberi bocoran soal album terbarunya.

Dia mengatakan bahwa album penuh kedua miliknya bakal berbeda dibandingkan mini album 'Terlintas', maupun album perdana, 'Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan'.

"Ini cukup berbeda, albumnya sekarang soal fase baru hidupku,” kata Bernadya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/2).

Musikus berusia 21 tahun itu menyebut beberapa perbedaan dalam album baru terdapat para aransemen musik hingga tema. 'Muda, nostalgia, pahit manis, intens, bawah sadar, dan tidak jelas,' begitu gambaran album Bernadya mendatang.

Dari segi musik, Bernadya ingin membawa nuansa nostalgia ke era 2000an sesuai interpretasinya.

"Musiknya itu kami buat nostalgic. Kami enggak mau melabel semua musik 2000-an, tetapi nostalgic membawa ke satu masa yang mungkin mereka pernah tinggal di situ gitu," jelasnya.

Bernadya juga mengubah persona untuk album baru mendatang. Selama ini dikenal selalu memakai pakaian hitam, dia kini pun mencoba berbusana warna-warni.

Menurutnya, perubahan tersebut sebenarnya berawal dari mood. Akan tetapi, Bernadya merasa lagu-lagu dalam album nanti juga punya memiliki banyak warna.

