Bernadya Bikin Penonton Berkaraoke di Synchronize Fest 2025

Minggu, 05 Oktober 2025 – 18:59 WIB

jpnn.com - Penyanyi Bernadya menjadi salah satu penampil hari ketiga Synchronize Fest 2025, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Ribuan orang memadati area District Stage untuk menyaksikan penampilan Bernadya.

Lama-Lama dan Kita Kubur Sampai Mati dibawakan sebagai lagu pembuka dalam penampilannya sore tadi.

Seakan tersihir, para penonton kompak bernyanyi bersama menyanyikan lagu hits penyanyi 20 tahun tersebut.

"Selamat sore Synchronize. Perkenalkan saya Bernadya," ujar Bernadya di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu.

"Walaupun laguku terasa kurang familiar, mohon dinikmati ya. Kalau kalian datang dengan perasaan kurang baik, semoga lagu-lagu ini bisa mewakili perasaan kalian," sambungnya.

Selanjutnya, dia membawakan lagu Kata Mereka Ini Berlebihan, Berlari, dan Masa Sepi.

Sesekali, Bernadya tampak tersenyum ketika melihat penggemar di hadapannya.