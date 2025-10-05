Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bernadya Bikin Penonton Berkaraoke di Synchronize Fest 2025

Minggu, 05 Oktober 2025 – 18:59 WIB
Bernadya Bikin Penonton Berkaraoke di Synchronize Fest 2025 - JPNN.COM
Bernadya tampil di Synchronize Fest 2025, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Penyanyi Bernadya menjadi salah satu penampil hari ketiga Synchronize Fest 2025, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Ribuan orang memadati area District Stage untuk menyaksikan penampilan Bernadya.

Lama-Lama dan Kita Kubur Sampai Mati dibawakan sebagai lagu pembuka dalam penampilannya sore tadi.

Baca Juga:

Seakan tersihir, para penonton kompak bernyanyi bersama menyanyikan lagu hits penyanyi 20 tahun tersebut.

"Selamat sore Synchronize. Perkenalkan saya Bernadya," ujar Bernadya di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu.

"Walaupun laguku terasa kurang familiar, mohon dinikmati ya. Kalau kalian datang dengan perasaan kurang baik, semoga lagu-lagu ini bisa mewakili perasaan kalian," sambungnya.

Baca Juga:

Selanjutnya, dia membawakan lagu Kata Mereka Ini Berlebihan, Berlari, dan Masa Sepi.

Sesekali, Bernadya tampak tersenyum ketika melihat penggemar di hadapannya.

Penyanyi Bernadya menjadi salah satu penampil hari ketiga Synchronize Fest 2025, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Synchronize Fest  Bernadya  Festival Musik  Synchronize Fest 2025 
BERITA SYNCHRONIZE FEST LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp