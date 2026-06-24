Bernadya Menuangkan Ketakutan Lewat Album Semoga Hanya di Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akhirnya merilis album penuh kedua yang bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi' pada Rabu (24/6).

Bila seseorang sedang berkutat dengan rasa takut, pada umumnya akan bercerita ke orang kepercayaannya, menuliskannya di jurnal, atau dipendam sekalian. Lain halnya dengan Bernadya.

Penyanyi dan penulis lagu asal Surabaya tersebut malah menuangkan berbagai ketakutannya seputar cinta ke dalam album penuh keduanya, Semoga Hanya di Mimpi.

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Dirilis oleh JUNI Records ke platform-platform musik digital pada 24 Juni 2026 dengan format kaset dan CD segera menyusul, ini adalah karya solo terbaru pertama Bernadya sejak Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, album penuh perdana yang sukses meroketkan namanya dan meraih tiga piala AMI Awards 2024.

“Semoga Hanya di Mimpi lahir dari ketakutanku akan rasa tenang, pemikiran yang aneh, memang, tapi bagiku, tenang sama dengan tanda bahaya. Aku pertama kali menemukan kalimat Semoga Hanya di Mimpi karena baca artikel tentang cherophobia, ketakutan akan kebahagiaan karena takut di balik kebahagiaan itu ada sesuatu yang buruk,” kata Bernadya.

Berbeda dari proses pembuatan album sebelumnya, kali ini album Bernadya lahir saat tidak ada momen yang begitu besar atau spesial dalam hidupnya.

"Jadi semua berjalan normal dan baik-baik saja, hidupku seperti menjalankan rutinitas normal. Tapi justru di saat seharusnya bisa menikmati ketenangan dan bahagia dengan apa yang kudapat dan kucapai dari usahaku, entah kenapa rasanya selalu waswas karena ini berarti pertanda akan terjadi sesuatu yang besar dan enggak aku inginkan," jelasnya.

Dalam menuangkan rasa takut itu ke dalam lagu, Bernadya pun harus mengatasi ketakutan saat menulis lirik.