Bernadya Segera Edarkan Vinyl Semoga Hanya di Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akan merilis album Semoga Hanya di Mimpi dalam format vinyl atau piringan hitam.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Adryanto Pratono, CEO JUNI Records, selaku label yang menaungi Bernadya.

"Kami akan memproduksi vinyl album Bernadya, Semoga Hanya di Mimpi. Targetnya rilis sebelum Pestapora (September 2026)," kata pria yang karib disapa Boim itu di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu (25/7).

Baca Juga: Lompatan Bernadya Lewat Konser Semoga Hanya di Mimpi

Kehadiran vinyl Semoga Hanya di Mimpi bakal melengkapi rilisan sebelumnya yakni digital serta kaset dan CD yang telah lebih dahulu diluncurkan.

Adapun Bernadya meluncurkan album baru bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada 24 Juni 2026 lalu.

Semoga Hanya di Mimpi merupakan album penuh kedua dari Bernadya. Dia sebelumnya merilis mini album Terlintas, serta album penuh perdana yakni, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang sukses meroketkan namanya dan meraih tiga piala AMI Awards 2024.

"Aku mencoba keluar dari zona nyaman,” ungkap Bernadya.

Baca Juga: Bernadya Menuangkan Ketakutan Lewat Album Semoga Hanya di Mimpi

Berbeda dari proses pembuatan album sebelumnya, kali ini album Bernadya lahir saat tidak ada momen yang begitu besar atau spesial dalam hidupnya.

Dalam menuangkan rasa takut itu ke dalam lagu, Bernadya pun harus mengatasi ketakutan saat menulis lirik.