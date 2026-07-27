Bernardo Tavares Akui Persebaya Belum Sempurna meski Bungkam Persija, Ada Apa?

jpnn.com - Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil positif saat menghadapi Persija Jakarta.

Namun, tiga poin tersebut belum membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares merasa puas.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026) malam, Green Force mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol bunuh diri pemain Persija Radovan Pankov.

Skor tak Menjadi Tolok Ukur

Selepas pertandingan, Tavares menilai skor tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa anak asuhnya sudah berada di level yang diharapkan.

Menurutnya, skuad Persebaya masih berada dalam fase membangun fondasi permainan. Karena itu, setiap pertandingan pramusim lebih berfungsi sebagai sarana evaluasi dibanding sekadar mengejar kemenangan.

"Kami baru menjalani sekitar tiga pekan masa persiapan dan ini baru pertandingan kedua kami, menghadapi salah satu tim terbaik di Indonesia."

"Karena itu, saya melihat masih banyak ruang untuk berkembang. Namun, saya senang karena tim bermain dengan kompak dan menunjukkan organisasi permainan yang baik," jelasnya.

Belum Saatnya Merasa Puas

Tavares menilai perkembangan sebuah tim tidak bisa diukur hanya dari hasil akhir pertandingan. Baginya, yang lebih penting ialah melihat bagaimana para pemain mulai memahami pola permainan dan menjalankan instruksi dengan konsisten.