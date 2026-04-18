JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bernardo Tavares Bongkar 'Penyakit' Persebaya Seusai Dipermalukan Madura United

Sabtu, 18 April 2026 – 12:35 WIB
Duel Persebaya Surabaya (jersei hijau) vs Madura United (jersei merah-putih) pada pekan ke-28 BRI Super League. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit saat menjamu Madura United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Duel Persebaya vs Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 1-2.

Madura United mencuri tiga poin berkat gol-gol dari Lulinha dan Riquelme Sousa.

Baca Juga:

Adapun gol hiburan Persebaya lahir melalui aksi Riyan Ardiansyah.

Selaku tuan rumah, Bajol Ijo -julukan Persebaya- sebenarnya tampil menekan dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Namun, ketajaman di depan gawang menjadi persoalan utama yang tak kunjung teratasi.

Baca Juga:

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tak menampik bahwa anak asuhnya memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal penyelesaian akhir.

"Masalahnya jelas ketika kami gagal mencetak gol. Peluang ada, tetapi penyelesaiannya tidak cukup akurat. Itu yang harus segera dibenahi," ucap entrenador asal Portugal itu.

BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
