Bernardo Tavares Segera Tiba, Persebaya Surabaya Siap Menyambut

Selasa, 23 Desember 2025 – 02:58 WIB

jpnn.com - Persebaya Surabaya resmi menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala baru.

Juru taktik asal Portugal itu diperkenalkan pada Senin (22/12/2025) malam.

Dalam sambutannya, Tavares menyampaikan pesan singkat tetapi penuh makna.

Komitmen Awal Bernardo Tavares

Pelatih berkepala plontos itu menyampaikan apresiasi kepada manajemen Persebaya atas sikap profesional dan kesabaran selama proses negosiasi.

"Surabaya, saya datang. Terima kasih atas profesionalisme manajemen Persebaya."

"Terima kasih atas kesabaran dan respek terhadap kondisi dan situasi saya. Sekarang saya bisa memastikan bahwa saya akan segera berada di Surabaya," ucap Tavares.

Pelatih berusia 45 tahun itu akan datang bersama seorang asisten, sementara jajaran tim kepelatihan yang telah ada tetap dilibatkan dalam proyek Persebaya ke depan.

"Coach Bernardo Tavares is Green. Dia akan tiba di Surabaya dengan membawa seorang asisten."