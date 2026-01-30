Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bernardo Tavares Siap Memaksimalkan Potensi Malik Risaldi

Jumat, 30 Januari 2026 – 08:55 WIB
Bernardo Tavares Siap Memaksimalkan Potensi Malik Risaldi - JPNN.COM
Winger Persebaya Surabaya Malik Risaldi (kanan). Foto: persebaya

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengakui bahwa Malik Risaldi merupakan pemain lokal berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh Bajul Ijo.

Oleh karena itu, Tavares mengaku siap memaksimalkan potensi Malik Risaldi pada sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Selain memiliki kualitas, kata Tavares, mantan pemain Madura United itu bisa ditempatkan di berbagai posisi pada lini depan.

Baca Juga:

Sejauh ini, Malik Risaldi sudah tampil sebanyak 18 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan telah menyumbangkan satu gol serta dua assist pada ajang Super League.

"Tidak mudah untuk mendatangkan pemain lokal di bursa transfer kali ini, karena pemain lokal sudah terikat kontrak, tetapi bagaimana pun, Malik bisa bermain sebagai pemain sayap, bisa juga sebagai striker. Semua orang harus siap, ini target kami," ungkap Tavares dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (30/1).

Mantan pelatih PSM Makassar itu lanjut mengatakan enggan untuk memberikan satu tempat kepada semua pemain di sebelas pertama secara cuma-cuma.

Baca Juga:

Tavares menambahkan semua pemain termasuk Malik Risaldi wajib bekerja keras dan bersaing untuk memperebutkan satu tempat di sebelas pertama.

"Siapa pun yang bermain di posisi ini harus siap dan sesuai dengan karakteristik pemain yang bermain di sana," ungkap Tavares.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui bahwa Malik Risaldi merupakan pemain lokal berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh Bajul Ijo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya Surabaya  Bernardo Tavares  Malik Risaldi  Super League  BRI Super League 
BERITA PERSEBAYA SURABAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp