Bernardo Tavares Siap Memaksimalkan Potensi Malik Risaldi

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengakui bahwa Malik Risaldi merupakan pemain lokal berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh Bajul Ijo.

Oleh karena itu, Tavares mengaku siap memaksimalkan potensi Malik Risaldi pada sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Selain memiliki kualitas, kata Tavares, mantan pemain Madura United itu bisa ditempatkan di berbagai posisi pada lini depan.

Sejauh ini, Malik Risaldi sudah tampil sebanyak 18 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dan telah menyumbangkan satu gol serta dua assist pada ajang Super League.

"Tidak mudah untuk mendatangkan pemain lokal di bursa transfer kali ini, karena pemain lokal sudah terikat kontrak, tetapi bagaimana pun, Malik bisa bermain sebagai pemain sayap, bisa juga sebagai striker. Semua orang harus siap, ini target kami," ungkap Tavares dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (30/1).

Mantan pelatih PSM Makassar itu lanjut mengatakan enggan untuk memberikan satu tempat kepada semua pemain di sebelas pertama secara cuma-cuma.

Tavares menambahkan semua pemain termasuk Malik Risaldi wajib bekerja keras dan bersaing untuk memperebutkan satu tempat di sebelas pertama.

"Siapa pun yang bermain di posisi ini harus siap dan sesuai dengan karakteristik pemain yang bermain di sana," ungkap Tavares.