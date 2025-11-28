Bernuansa 90an, Project Pop Siap Rayakan Malam Tahun Baru di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Grup vokal, Project Pop dipastikan akan tampil dalam perayaan malam tahun baru di The Westin Grand Ballroom and Convention Center, Surabaya.

The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah mengundang para tamu untuk menikmati malam penuh warna, irama, dan nostalgia dalam perayaan New Year's Eve Gala & Live Show bertema Pop The 90s.

Acara yang siap digelar pada 31 Desember 2025 di The Westin Grand Ballroom and Convention Center itu menjadi salah satu event tahun baru yang paling dinantikan di Surabaya.

Perayaan tersebut bakal menghadirkan live music buffet mewah, beragam doorprize, serta pertunjukan kembang api spektakuler, dan lainnya.

Tidak hanya itu, malam pergantian tahun nanti akan dimeriahkan oleh Project Pop yang siap menghidupkan panggung dengan energi dan humor khas.

Deretan penampil lainnya seperti Jam or Jet, Pentakustik, Last Minute Dance Crew, serta sejumlah bintang tamu juga bakal menambah semarak suasana.

Seluruh rangkaian hiburan tersebut menghadirkan nuansa seru era 90-an yang cocok bagi seluruh generasi, memberikan pengalaman hiburan malam tahun baru Surabaya yang meriah dan tidak terlupakan.

Para tamu siap dimanjakan dengan hidangan buffet istimewa hasil kreasi tim kuliner berbakat The Westin Surabaya, menampilkan beragam pilihan hidangan internasional dan lokal favorit.