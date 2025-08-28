Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Beroperasi Lebih Cepat, NICE Besutan Agung Sedayu & Salim Jadi Pusat MICE Terbesar

Kamis, 28 Agustus 2025 – 11:44 WIB
Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di CBD PIK. Ilustrasi: PIK

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kedatangan pemain baru berskala raksasa di industri meetings, incentives, convention, and exhibitions atau MICE.

Pendatang anyar yang akan segera mewarnai bisnis MICE di Tanah Air itu ialah Nusantara International Convention Exhibition atau NICE hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group.

NICE yang berlokasi di kawasan Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, bakal beroperasi lebih cepat dari jadwal semula pada September mendatang.

Rencananya, venue baru di kawasan mandiri dan terpadu itu akan menggelar acara perdana bertajuk IONATION-Workout and Wellness Festival pada Sabtu lusa (20/8).

Managing Director NICE Ryan Adrian menyebut kehadiran venue tersebut akan menjadi motor baru pertumbuhan industri MICE dan sektor ekonomi kreatif.

“Dengan konsep modern, fasilitas berkelas, dan lokasi strategis di CBD PIK, kami optimistis NICE akan menjadi magnet industri MICE, baik nasional maupun internasional,” ujar Ryan.

NICE berdiri di atas lahan seluas 40 hektare dengan total area lebih dari 130 ribu meter persegi. Di dalamnya terdapat 11 aula pameran, convention hall berteknologi tinggi, ruang rapat modern, hingga area terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai skala acara.

NICE yang berdiri di atas lahan seluas 40 hektare dengan total area lebih dari 130 ribu meter persegi dirancang untuk mendukung dinamika bisnis dan kolaborasi

