Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berpartisipasi Dalam INAMARINE 2025, BKI Turut Perkuat Industri Maritim 

Jumat, 08 Agustus 2025 – 11:09 WIB
Berpartisipasi Dalam INAMARINE 2025, BKI Turut Perkuat Industri Maritim  - JPNN.COM
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), turut ambil bagian dalam ajang INAMARINE 2025 dalam mendukung kemajuan industri maritim dan offshore, pada 29–31 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), turut ambil bagian dalam ajang INAMARINE 2025 dalam mendukung kemajuan industri maritim dan offshore, pada 29–31 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini menjadi platform strategis bagi pelaku industri maritim nasional dan internasional untuk memperluas jejaring, membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan sektor maritim di Indonesia secara berkelanjutan.

Pameran ini menjadi momentum penting bagi BKI untuk menunjukkan kontribusi aktifnya dalam mendorong daya saing industri maritim nasional di kancah global.

Baca Juga:

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Direktur PT BKI, R. Agus Doddy Dwisagita dan Arief Budi Permana turut hadir langsung dalam pameran ini.

Agus mengatakan pameran ini menjadi platform strategis bagi pelaku industri maritim nasional dan internasional untuk memperluas jejaring.

"Ini membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan sektor maritim di Indonesia secara berkelanjutan," katanya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan ini, BKI juga menghadirkan booth khusus yang menampilkan berbagai inovasi layanan, termasuk solusi klasifikasi dan sertifikasi untuk sektor maritim dan offshore.

Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagi wawasan, membangun relasi, dan membuka peluang kolaborasi di masa depan.

Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagi wawasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BKI  PT BKI  PT Biro Klasifikasi Indonesia  maritim 
BERITA BKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp