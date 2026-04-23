Berpengalaman Bisnis Katering, Wapres Gibran Beri Arahan soal Keamanan Pangan MBG

Selasa, 28 April 2026 – 00:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Menurut Nanik, dirinya dipanggil oleh Gibran untuk menerima arahan mengenai keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya baru dipanggil Pak Wapres, membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik melalui siaran pers BGN.

Nanik menuturkan Wapres Gibran pada pertemuan itu menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehigienisan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG. Wapres ke-14 RI itu mewanti-wanti soal penanganan sisa makanan.

Menurut Nanik, Wapres Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur untuk mencegah kontaminasi silang.

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," tutur Nanik.

Lebih lanjut mantan wartawan itu menceritakan soal latar belakang Wapres Gibran sebagai pengusaha katering.

Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pun diyakini sangat memahami standar operasional prosedur (SOP) dapur demi menjaga gizi maupun kualitas makanan yang layak dan aman dikonsumsi.