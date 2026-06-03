Berpengalaman di Industri Asuransi & Jasa Keuangan, Jeffrey Woo Ditunjuk Jadi Dirut FWD Insurance

jpnn.com - JAKARTA - FWD Group Holdings Limited mengumumkan penunjukan Jeffrey Woo sebagai Direktur Utama PT FWD Insurance Indonesia atau FWD Insurance. Penunjukan tersebut dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Senior Managing Director Southeast Asia & Group Chief Business Operations Officer FWD Group Binayak Dutta mengatakan Jeffrey memiliki pengalaman luas di industri asuransi dan jasa keuangan di kawasan Asia Pasifik.

“Jeffrey membawa pengalaman luas di industri asuransi dan jasa keuangan di kawasan Asia Pasifik, dengan rekam jejak yang terbukti dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang berfokus pada nasabah,” ujar Binayak, Rabu (3/6).

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Jeffrey memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman kepemimpinan di industri jasa keuangan, termasuk asuransi jiwa. Dia memiliki rekam jejak bagus dalam mengembangkan kanal distribusi keagenan dan bancassurance di berbagai perusahaan asuransi multinasional.

"Kami yakin kepemimpinannya akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta menghadirkan pengalaman asuransi yang lebih sederhana, relevan, dan mudah diakses bagi nasabah di Indonesia," ujarnya.

Sebelum menduduki posisi dirut FWD Insurance, Jeffrey pernah menjabat Chief Bancassurance Officer di FWD Thailand.

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Keahliannya mencakup pelaksanaan strategi, pengelolaan kinerja, tata kelola, serta pengalaman lintas pasar dalam fungsi distribusi dan operasional.

Sementara itu, Jeffrey Woo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar utama dengan peluang pertumbuhan yang besar bagi industri asuransi.