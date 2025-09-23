Berpidato di KTT PBB, Prabowo Kecam Genosida Gaza, Dukung Solusi 2 Negara

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengecam genosida militer Israel di Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, meninggal dunia.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara, sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan itu saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, AS, Senin (22/9).

"Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian," kata Prabowo.

Presiden Prabowo mendesak negara-negara anggota PBB agar segera mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina menjadi kesempatan untuk mewujudkan perdamaian yang abadi.

"Pengakuan itu harus dimaknai sebagai perdamaian yang nyata bagi seluruh pihak, seluruh kelompok,” ungkapnya.

Presiden Prabowo, yang untuk pertama kalinya berbicara di Markas PBB, juga menyinggung Deklarasi New York. Menurut dia, Deklarasi New York telah memberikan jalan yang adil dan damai menuju perdamaian.